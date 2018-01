Depois de meia década a alimentar uma paixão que despontou com o disco de estreia, An Awesome Wave, os britânicos Alt-J chegaram a um ponto em que a relação com o público português já se encontra demasiado amadurecida para continuar a circunscrever-se apenas a palcos de festivais. A banda de Leeds estreou-se hoje em nome próprio com um concerto tão acolhedor quanto aquilo que a sala maior da Altice Arena permite.

Longe de cheio - balcão 2 vazio, vários setores do balcão 1 encerrados e o palco praticamente a meio -, o pavilhão do Parque das Nações recebeu o trio de forma efusiva, não deixando escapar os refrões orelhudos de temas como "Left Hand Free", "Fitzpleasure", o mais recente "In Cold Blood" ou, claro, "Matilda", a balada mais apaixonada do grupo e aquela que parece aquecer mais os corações dos fãs lusos.

Sem grandes invenções ou desvios - confessaram-nos em entrevista que as suas canções não sofrem grandes mutações em palco - os Alt-J assinaram, em aproximadamente hora e meia, um concerto limpinho, direitinho e baseado num alinhamento certeiro, equilibrando os melhores momentos do mais recente Relaxer com as canções mais marcantes dos dois registos anteriores. A acústica da Arena, pelo menos no sítio onde nos encontrávamos, esteve de feição e o espetáculo de luzes simples mas intenso contribuiu para uma sensação de proximidade que contrasta com o ambiente experimentalista das novas canções.

"Pleader", faixa que encerra Relaxer, abriu o espetáculo em modo celestial, com cordas acústicas e teclas solenes a revezarem-se entre as explosões contidas da voz esquizóide de Joe Newman. Há muito de Radiohead no ADN dos Alt-J e isso sente-se bem em palco, especialmente em canções como "Something Good" (a percussão e os rendilhados de guitarra) ou o mais recente "3WW", servido já no encore... no entanto, o trio conseguiu construir, a partir dessa matriz, uma sonoridade inconfundível.

É na balada "Nara" e na interpretação a cappella de "Interlude I (The Ripe & Ruin)" que a acústica da Altice Arena melhor serve o som caloroso do trio, mas os ânimos aquecem verdadeiramente com temas mais expansivos, como "In Cold Blood", tão gigante quanto em disco, o exótico "Every Other Freckle" ou "Deadcrush". O pulsar de "Hunger of the Pine", uma versão flutuante de "Tesselate" e o brilho de "Dissolve Me" ajudaram a compor um alinhamento que terminou, envolto em coro gigante, com a belíssima "Taro".

A gritaria antes do encore começou mal os três músicos tiraram os pés das plataformas onde se encontravam. Não demoraram muito a regressar para um epílogo iniciado com as teclas mágicas de "Intro", continuado por "3WW" e rematado de forma efervescente com "Breezeblocks". "Muito obrigado, Lisboa. Foram fantásticos esta noite. Este foi o nosso primeiro concerto em nome próprio aqui e foi muito especial. Esperamos ver-vos novamente em breve".

Há aproximadamente oito meses, no palco do NOS Alive, os Alt-J provaram que estão mais do que preparados para os grandes palcos. Esta noite, entregando-se nos braços de um público que é realmente o seu, mostraram, sem grandes artifícios, que o culto dentro de fronteiras continua a desenvolver-se a bom ritmo... Era arriscado trazê-los a uma sala tão grande, mas a verdade é que passaram no teste. E, talvez, daqui a uns anos consigam mesmo esgotá-la.