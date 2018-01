Os Pearl Jam já estão a trabalhar no seu novo álbum, o primeiro desde Lightning Bolt, de 2013.

A garantia foi dada por Jeff Ament, baixista da banda norte-americana, ao podcast The Powell Movement.

"Começámos a compor em Seattle, há uns meses, num daqueles dias típicos em que qualquer um de nós se junta com outra pessoa da banda para fazer música", afirmou.

Para além deste novo trabalho dos Pearl Jam, sobre o qual não deixou mais indicações, Ament falou sobre o que sentiu quando a banda se tornou famosa, no início dos anos 90.

"Cresci numa cidade pequena, onde todos se conheciam, mas onde não existia muita energia em relação à forma como as pessoas se relacionam", contou. "Fui para uma cidade grande e deparei-me com essa energia. Mas, quando vem com a falta de anonimato, é estranho".

"Agora é pior, porque a grande maioria dos miúdos não tem qualquer anonimato, nesta era tecnológica. Alguém tem um iPhone e de repente está ligado à rede social de alguém e aquilo fica para sempre... Aquilo pelo que passei em 1992 com a banda não é muito diferente daquilo que se passa com uma criança, hoje em dia".

Os Pearl Jam, recorde-se, são um dos cabeças de cartaz da edição deste ano do NOS Alive, atuando no Passeio Marítimo de Algés no dia 14 de julho.

Ouça aqui a entrevista completa de Jeff Ament ao The Powell Movement: