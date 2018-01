O YouTuber Logan Paul anunciou que irá fazer "uma pausa para reflexão", após ter publicado um vídeo no qual filmou o corpo de uma vítima de suicídio, e que gerou uma enorme polémica.

No vídeo em questão, Paul e um grupo de amigos são vistos a passear pela floresta de Aokigahara, no Japão, local conhecido como a "floresta do suicídio", tendo por ali ocorrido vários casos do género.

Durante a caminhada, o grupo deparou-se com o corpo de uma suposta vítima de suicídio, o qual filmou e colocou no YouTube. Uma ação que levou muitos dos seus fãs, e não só, a acusá-lo de "insensibilidade".

Depois de apagar o vídeo e pedir desculpas pelo seu ato, Logan Paul anunciou agora a sua retirada daquela plataforma, por tempo indeterminado. "Vou tirar algum tempo para refletir. Não há vídeos por agora. Vejo-vos em breve", escreveu, no Twitter.

Leia, também, o pedido de desculpas de Logan Paul: