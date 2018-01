Raquel Tavares mantém a liderança do top nacional de vendas de álbuns com Roberto Carlos por Raquel Tavares. O pódio continua igual ao da semana passada, com Songs of Experience dos U2 em segundo e Lado a Lado dos D.A.M.A. em terceiro. Não há qualquer entrada nova na tabela.

1. Raquel Tavares - Roberto Carlos por Raquel Tavares

2. U2 - Songs of Experience

3. D.A.M.A. - Lado a Lado

4. Salvador Sobral - Excuse Me ao Vivo

5. Ana Moura - Best Of

6. Maria Vasconcelos - As Canções da Maria Especial História de Portugal

7. Carminho - Carminho Canta Tom Jobim

8. Sara Tavares - Fitxadu

9. Pablo Alborán - Prometo

10. Camané - Camané Canta Marceneiro

A tabela de streaming continua a ser liderada por "Rockstar" de Post Malone, com "Havana" de Camila Cabello a manter a segunda posição. No terceiro lugar está a maior subida da semana: "Vai Malandra" de Anitta.

1. Post Malone feat. 21Savage - "Rockstar"

2. Camila Cabello & Young Thug - "Havana"

3. Anitta & MC Zaac & Maejor feat. Tropkillaz, DJ Yuri Martins - "Vai Malandra"

4. Luis Fonsi & Demi Lovato - "Échame La Culpa"

5. Mariah Carey - "All I Want for Christmas is You"

6. Eminem feat. Ed Sheeran - "River"

7. Anitta & J. Balvin - "Downtown"

8. Dua Lipa - "New Rules"

9. Piruka - "Salto Alto"

10. Selena Gomez & Marshmello - "Wolves"