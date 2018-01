De Puff Daddy para P. Diddy, de P. Diddy para Diddy, de Diddy para Love. O rapper e empresário Sean Combs voltou a mudar o nome pelo qual quer ser conhecido.

A mudança havia sido anunciada em novembro, com Combs a afirmar que iria passar a ser conhecido por "Brother Love" e que não iria responder perante qualquer um dos seus monikers anteriores.

Dias mais tarde, o rapper disse que estava "apenas a brincar", e que o seu nome artístico continuaria a ser Diddy - tendo voltado, agora, atrás com essas palavras.

No programa de televisão do comediante Jimmy Kimmel, Sean Combs explicou que passará a ser conhecido apenas como "Love" ("amor"). "Quem é que não ama o Love?", questionou.

"Podem chamar-me por outros nomes. [A mudança] é só uma evolução da minha alma e das minhas vibrações. Sou Diddy, mas durante aqueles dias mesmo bons, sou Love - o que é sempre", disse ainda.

Sean Combs começou a ser conhecido como Puff Daddy, nos anos 90, altura em que chegou ao número um das tabelas de vendas norte-americanas com o seu primeiro single, "Can't Nobody Hold Me Down".

Em 2001, passou a ser conhecido como P. Diddy, reduzindo quatro anos depois para apenas Diddy. Doravante, será conhecido como Love... Ou, pelo menos, até decidir mudar outra vez.