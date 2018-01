O ex-One Direction Liam Payne e Rita Ora gravaram um dueto para o filme As Cinquenta Sombras Livre, sequela de As Cinquenta Sombras de Grey (2015) e As Cinquenta Sombras Mais Negras (2017).

O filme estreia a 8 de fevereiro nas salas nacionais (banda sonora é editada no dia seguinte) e a canção, "For You", já pode ser escutada abaixo. Recorde-se que o também ex-One Direction Zayn se juntou a Taylor Swift para o dueto de As Cinquenta Sombras Mais Negras, "I Don't Wanna Live Forever".