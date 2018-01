A editora de Jack White, a Third Man Records, assinou com o seu primeiro rapper.

Trata-se do nova-iorquino SHIRT, que irá editar o seu álbum de estreia na Third Man, Pure Beauty, no próximo dia 9 de fevereiro.

O primeiro avanço para esse novo álbum foi revelado esta semana. "Flight Home" já se encontra disponível para escuta no YouTube, acompanhado pelo respetivo vídeo.

SHIRT será o primeiro rapper a lançar a sua música através da Third Man, mas não o primeiro com o qual a editora colabora. No passado, acolheu nomes como os Insane Clown Posse ou Black Milk.

Ouça aqui "Flight Home":