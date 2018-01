Os Biffy Clyro irão regressar na máxima força em 2018. A garantia é dada por Simon Neil, vocalista e guitarrista da banda, que afirmou que os escoceses estão a trabalhar não num, mas em dois novos álbuns.

Em entrevista à Kerrang!, Neil revelou que um dos discos será "para um filme realizado pelo Jamie Adams, baseado nas canções para um outro álbum em que estamos a trabalhar".

"Infelizmente, em termos de tempo isto teve impacto no [lançamento do] nosso novo disco, porque não há dias suficientes no ano! O filme terá o nome do disco e partilhará com ele algum diálogo e letras", explicou.

"O disco irá influenciar e o filme e isso irá alimentar a música. É uma forma invulgar de se fazer um álbum, e é por isso que estou excitado - é uma forma diferente de nos inspirarmos". O último álbum dos Biffy Clyro, Ellipsis, data de 2016.