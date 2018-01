Quando An Awesome Wave os tirou do anonimato, os Alt-J não estavam preparados para o sucesso que lhes bateu à porta. Em poucos meses tornaram-se uma das exportações indie mais faladas do Reino Unido e canções como "Tesselate" ou "Breezeblocks" rapidamente se tornaram verdadeiros clássicos. Seis anos volvidos, e depois de passar de quarteto a trio, a banda de Leeds já conhece bem o caminho que pretende percorrer e Relaxer, o terceiro álbum, editado em junho passado, trá-los de volta a Portugal para aquele que será o primeiro concerto em nome próprio. Após cinco atuações em festivais – o último aconteceu no NOS Alive’17 –, Joe Newman, Thom Sonny Green e Gus Unger-Hamilton sobem ao palco da Altice Arena, em Lisboa, e prometem um concerto que os fãs não vão, certamente, esquecer. Falámos com o teclista e vocalista Unger-Hamilton sobre o espetáculo vindouro mas também sobre as colaborações com a London Metropolitan Orchestra e Ellie Rowsell, dos Wolf Alice, o impacto da saída do guitarrista e baixista Gwill Sainsbury, em 2014, e a versão especial que gravaram de "House of the Rising Sun", um dos maiores clássicos folk de todos os tempos.

Porquê Relaxer? São hoje uma banda mais descontraída?

Penso que sim, que estamos mais descontraídos. No que diz respeito às nossas relações pessoais uns com os outros sentimo-nos mais confortáveis do que antes a fazer aquilo que fazemos. Todo o sucesso que tivemos num curto espaço de tempo foi assustador, para ser sincero. Levou a muitas neuroses. De vivermos juntos numa casa pequena, sem dinheiro e ninguém que ouvisse a nossa música, passámos a uma maiores bandas independentes do país. Isso aconteceu no espaço de um ano, mais ou menos, portanto foi uma grande loucura. Agora, já acalmámos todos um pouco e sentimos que sabemos o que estamos a fazer.

Estão mais habituados a ter tantos olhos a observar o que fazem?

Não é assim tão difícil lidar com isso porque podemos desligar quando queremos. Não somos pessoas famosas. Se for sair em Londres ninguém sabe quem sou, ninguém me reconhece na rua nem me incomodam a pedir fotografias ou autógrafos. Isso nunca acontece. Portanto, estamos nesta posição única: podemos dar um concerto para cinco mil pessoas, estar ali bem no centro das atenções, e depois, quando o espetáculo acaba, voltamos a ser pessoas normais. Temos muita sorte por estar nessa posição.

Leeds desempenhou um papel importante no nascimento dos Alt-J? O que vos empurrou para criarem um projeto musical?

Adoro Leeds, todos adoramos Leeds, mas não penso que a cidade tenha desempenhado um papel importante naquilo que a banda se tornou. O nascimento dos Alt-J foi mais influenciado pelo facto de estarmos na universidade, de conhecermos pessoas novas, talvez por nos estarmos a tornar novas pessoas e a experimentar coisas novas. Podíamos ter feito isso em Manchester, Liverpool, Nottingham ou Glasgow… Em qualquer lado, na verdade. Excetuando, talvez, Londres, que é uma cidade grande e assustadora. Foi bom estarmos numa cidade mais pequena. Honestamente, não penso que Leeds tenha tido um impacto assim tão grande, mas isso não significa que não a adoremos e sintamos falta dela. É um local fantástico.

E de que forma a saída de Gwill transformou os Alt-J?

Acabou por tornar os papéis de todos mais fluidos. No primeiro disco, o Joe tocava guitarra, o Gwill guitarra e baixo, o Thom bateria e eu teclas… Quando ele saiu, fomos obrigados a expandir a nossa área de atuação para preencher aquela lacuna. O Thom passou a produzir mais, eu comecei a tocar mais baixo… Os papéis dos três tornaram-se mais livres. Não teve assim um impacto tão grande na banda. Ele saiu e em poucos dias estávamos de volta ao estúdio a gravar o segundo álbum e a escrever canções muito boas. Sentimos muito a falta dele, a nível pessoal… e a nível musical também, mas não nos tornámos uma banda diferente.

"In Cold Blood" é provavelmente a canção mais pop dos Alt-J até ao momento, mas Relaxer é bastante experimental no seu todo. Essas duas facetas convivem harmoniosamente quando estão em estúdio ou estão constantemente a ver para onde as canções vos levam?

Acho mesmo que combinam de forma bastante harmoniosa. Todos os nossos álbuns têm canções muito diferentes. Nunca nos comprometemos com uma sonoridade ou um género específicos e este álbum é o mais honesto e diverso que já gravámos. E, sim, é provavelmente o nosso álbum mais experimental, também. Mas é uma questão de progressão: os outros álbuns trouxeram-nos onde estamos agora. Não é como se antes estivéssemos a fazer uma música que soava de certa forma e só dessa forma.

Como surgiu a oportunidade de trabalharem com a London Metropolitan Orchestra?

Foram as canções que o pediram. Sempre considerámos a nossa música bastante cinematográfica, mas sentimos que os temas deste disco em particular ficariam muito melhores, e engrandecidos, com a colaboração de uma orquestra. Como tínhamos alguns contactos, através do nosso produtor, na London Metropolitan Orchestra acabámos por ir para [os estúdios de] Abbey Road com eles. Tocam em seis das oito canções, o que é muito bom. Mas tivemos de lidar com o facto de esta decisão tornar o álbum grande e muito produzido… “É isto que queremos mesmo?”. E era mesmo isso que queríamos. Correu muito bem!

E como acabou Ellie Rowsell, dos Wolf Alice, a participar em duas canções? Já a conheciam?

Somos amigos dos Wolf Alice. Eles andaram em digressão connosco algumas vezes e temos o mesmo management. Quando estávamos a escrever "3WW" percebemos que havia ali uma conversa entre duas mulheres… Essa canção é como se fosse um argumento para um filme e tem uma parte que pede para ser cantada por vozes femininas. E começámos a pensar em mulheres que conhecíamos porque é sempre mais fácil. Se a Ellie pudesse era fantástico, porque tem aquela voz rouca… Estávamos a gravar em Shoreditch, no sul de Londres, e eles também estavam a escrever o segundo álbum deles lá. Ela basicamente foi a pé do estúdio deles até ao nosso para gravar alguns takes e ficou brilhante.

"House of the Rising Sun"… Como nasceu essa versão que não é bem uma versão porque tem alguns versos escritos por vocês?

Andávamos a brincar com essa canção nos soundchecks desde a digressão do primeiro álbum. Questionámo-nos se valeria a pena passar algum tempo a tentar fazer algo em estúdio. Rapidamente percebemos que sim. Sempre nos vimos um pouco como uma banda folk, portanto pareceu-nos porreiro tentar fazer uma versão não só de uma canção folk clássica mas da mais conhecida de todas… Não consigo pensar numa mais famosa que "House of the Rising Sun". Trabalhámos nela e a letra surgiu de forma bastante natural. Rapidamente percebemos que tínhamos ali uma peça de música original que valia a pena colocar no álbum.

Este será o vosso sexto concerto em Portugal, mas o primeiro fora de festivais. Será muito diferente do que deram do NOS Alive?

Talvez toquemos mais músicas do novo álbum desta vez. Vamos misturar o alinhamento e há algumas canções antigas que queremos trazer de volta, daquelas que não tocamos há muito tempo. Estamos muito ansiosos por dar um concerto só nosso em Portugal. Adoramos os nossos fãs portugueses e adoramos tocar aí.

Vão conseguir passar algum tempo em Lisboa?

Bom, eu vou certamente aproveitar o dia que estivermos aí ao máximo. Não devemos ter muito tempo, mas é sempre bom ir ver as vistas, ir a um museu, a alguns bares, comer comida da boa… E Lisboa é a cidade perfeita para isso.

1 / 13 Rita Carmo 2 / 13 Rita Carmo 3 / 13 Rita Carmo 4 / 13 Rita Carmo 5 / 13 Rita Carmo 6 / 13 Rita Carmo 7 / 13 Rita Carmo 8 / 13 Rita Carmo 9 / 13 Rita Carmo 10 / 13 Rita Carmo 11 / 13 Rita Carmo 12 / 13 Rita Carmo 13 / 13 Rita Carmo

Relaxer já saiu para as lojas há alguns meses… Como estão a funcionar as novas canções em palco? Já sofreram mutações ou mantêm-se iguais?

Não somos aquele tipo de bandas que adapta, muda ou desenvolve as canções em palco. Acreditamos que a versão gravada em estúdio é a melhor, portanto não há ali espaço para melhoramentos. As novas canções foram muito bem recebidas pelos fãs, o que é muito bom. Sabemos que o nosso primeiro álbum é provavelmente o maior, mas ao mesmo tempo, as reações do público a este terceiro são muito fixes. "In Cold Blood", "Deadcrush", a "3WW"… as pessoas adoram-nas tanto quanto adoram "Tesselate" ou "Breezeblocks". E sentir isso é muito bom.

Já estão a pensar num novo álbum? Costumam compor quando estão na estrada?

Não somos muito fãs de escrever na estrada. Temos algumas ideias e experimentamos algumas coisas, mas não nos forçamos a escrever quando andamos em digressão. Sim e não é a resposta a essa pergunta, na verdade. Não estamos a trabalhar ativamente num novo álbum. Quando andas em tour, tens de te concentrar em manter-te são, à tua maneira… Forçarmo-nos a trabalhar em novo material talvez não fosse muito bom para nós.

O que querem os Alt-J da música?

O que queremos nós da música? Manter-nos interessados na banda. Isso é muito importante para nós. Se déssemos por nós a fazer isto só pelo dinheiro, pelos fãs, estaríamos a fazê-lo pelas razões erradas. A nossa satisfação vem primeiro e foi sempre essa a nossa abordagem. Tocar 200 concertos por ano é difícil, stressante e cansativo, mas sempre que nos juntamos em estúdio ainda sentimos aquela excitação gigante que sentíamos há nove anos, quando começámos a ensaiar. Espero que continue assim.

O concerto dos Alt-J na Altice Arena, em Lisboa, está marcado para as 20h30 do próximo sábado, 6 de janeiro, contando com a atuação de Marika Hackman na primeira parte. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, custando entre €39,00 e €47,00.