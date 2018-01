Keorapetse Kgositsile, poeta sul-africano e pai do rapper Earl Sweatshirt, morreu esta semana, aos 79 anos.

Também conhecido como Bra Willie, o escritor e ativista político começou a sua carreira em Joanesburgo, num jornal anti-apartheid, e no início dos anos 60 encontrou exílio nos Estados Unidos, onde estudou poesia na universidade de Columbia. A sua primeira obra seria publicada em 1969.

Galardoado pelos seus poemas, Keorapetse Kgositsile dizia-se influenciado pelo jazz e referia músicos como John Coltrane nos seus versos.

O escritor não tinha com o filho - de seu verdadeiro nome Thebe Neruda Kgositsile - a melhor das relações - Earl Sweatshirt fez-lhe menção em "Grown Ups" ("Grew up in a home that papa wasn't in/Came up off of work that my conscience wasn't in") ou "Top Off" ("What a bastard that baby was/Little mad nigga missing dad, never praying much/Right around the same time his grandmama drank a bunch").



Por seu turno, Keorapetse Kgositsile admitiu, em entrevista à New Yorker, em 2011, que nunca ouvira a música do filho, elogiando porém a sua inteligência. "Ainda não andava na escola e já sabia ler", disse.