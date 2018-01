Lady Gaga entrou no novo ano a concentrar todas as atenções. O motivo? A fotografia que partilhou, no Twitter, em que surge de biquíni.

Foi desta forma que a cantora decidiu desejar "felicidade, saúde, amor e a simplicidade da natureza e da vida belas e inesquecíveis" para 2018.

A fotografia de Gaga está a dar que falar entre os seus fãs, muitos elogiando a boa forma da cantora, e outros brincando que a foto em questão deveria estar... num museu.