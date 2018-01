SZA, uma das revelações de 2017, e Kendrick Lamar dão voz a "All The Stars", o primeiro single da banda-sonora do filme Black Panther.

O autor de DAMN, um dos álbuns mais aclamados do ano passado, é de resto um dos mentores da banda-sonora, tendo para tal sido convidado pelo realizador do filme, Ryan Coogler.

Veja aqui o vídeo de "All The Stars". Quanto ao filme da Marvel, estreia, nos Estados Unidos, a 16 de fevereiro.