Já são conhecidos mais detalhes acerca do novo álbum de Justin Timberlake, Man of the Woods, a ser editado no dia 2 de fevereiro.

Para além da capa, composta por duas fotografias sobrepostas de Justin Timberlake, é também conhecido o título do primeiro single do disco: "Filthy".

Tanto "Filthy" como o seu respetivo videoclip serão revelados já esta sexta-feira, 5 de janeiro. O tema tem produção do próprio Timberlake, em parceria com Timbaland e Danja. No álbum também colaborarão os Neptunes, de Pharell Williams, juntamente com Chris Stapleton e Alicia Keys.

"Filthy" será o primeiro de vários vídeos a serem retirados de Man of the Woods; os próximos serão revelados semanalmente, a partir do dia 18 de janeiro.