Há quase dez anos que Tamara Lindeman, cantora e compositora de Toronto, no Canadá, lança álbuns. Mas só há dois é que tomou a decisão de se dedicar apenas à música - antes, era também atriz, contou à BLITZ no final de 2017. A mudança que o seu disco mais recente - Weather Station, editado no ano passado - operou na sua carreira e as semelhanças entre portugueses e canadianos foram alguns dos temas da entrevista com a cantautora que, quando era mais jovem, queria ser tudo menos "uma rapariga com uma guitarra acústica".

O seu quinto álbum foi elogiado e badalado, em 2017. Sente que lhe trouxe um reconhecimento diferente?

Sem dúvida. O disco ganhou uma vida própria e as pessoas acorreram a ele. Pessoas de todos os tipos, por todo o tipo de razões, o que é fantástico.



Essas pessoas costumam entrar em contacto consigo e contar-lhe histórias relacionadas com as suas canções, por exemplo?

Sim! Para mim, é fantástico quando alguém estabelece uma relação pessoal com a minha música, quando nela encontram algum significado. Recebi muitos e-mails e muita gente veio ter comigo a dizer que vai fazer 30 anos... (risos) [Uma das canções do álbum de 2017 chama-se "Thirty"]



Que idade tem agora?

Tenho 33 anos.



Diz que mudou de atitude ao entrar na casa dos 30. Em que medida?

É um clichê, mas desde que entrei nos 30 preocupo-me menos com aquilo que os outros pensam e sinto-me menos ansiosa em relação ao meu papel no mundo. Sinto-me mais capaz de fazer o que quero fazer. Sinto-me mais destemida, embora saiba que, agora, há mais razões para termos medo do que havia há dois anos.



Diz também que, quando escreveu este disco, se sentia mais "zangada" do que habitualmente. Zangada com o estado do mundo?

Sim, é difícil não nos sentirmos zangados, sobretudo devido a questões como o aquecimento global. É algo que todos conhecemos e aprendemos, mas é preciso que as pessoas no poder passem à ação. E as pessoas no poder recusam-se a fazê-lo. A título pessoal, estou menos disposta a aceitar e a perdoar certas coisas. Quando era mais nova, diria: "oh, estou certa que aquela pessoa tem uma razão para ser assim! Tenho de tentar entendê-la!". Agora já aprendi que há pessoas com quem nos podemos entender, e outras que não. Não podemos controlar as suas reações.

Atualmente vive no Canadá?

Vivo em Toronto.



A ideia que o mundo tem do Canadá corresponde, geralmente, a uma certa decência humana, sobretudo por comparação com os vossos vizinhos... Parece-lhe uma ideia correta?

(gargalhada) Sim! Se 50% dos americanos forem de direita, no Canadá serão uns 30% e os restantes 70% são de vários "graus" de esquerda... Os americanos podem ser pessoas maravilhosas. Quando vamos aos Estados Unidos, as pessoas são sempre tão amigáveis e bondosas! Mas algo de muito estranho se passou na sua ideia de nação, o que levou ao comportamento estranho que o país tem tido. No Canadá, não temos o mesmo nível de mitologia. De certa forma, o Canadá nem parece um país, é só um sítio. Podes fazer dele o que quiseres. Não é perfeito, claro, mas acredito que o facto de ser humilde o favorece, porque não nos dá para termos aquelas ideias grandiosas. Quando estive em Portugal, as pessoas que conheci fizeram-me lembrar os canadianos, porque têm a mesma humildade de serem o país mais pequeno «agarrado» ao maior, e de certa forma desprezado e esquecido. O Canadá não é perfeito, mas cada vez que saio do país e depois volto, sinto que tenho muita sorte.



O seu quarto álbum - Loyalty, lançado em 2015 - foi gravado em França. Sente-se bem na Europa?

Sinto, pois! Na Europa, parece haver um grande respeito pelos artistas. E falo dos pequenos gestos. Quando chegas ao sítio onde vais tocar, geralmente oferecem-te uma refeição. Na América, isso é muito raro. (risos) Tens de tocar num estádio para te pagarem uma refeição. São coisas pequenas, mas que tornam tudo mais humano… Dou muito valor à importância que, na Europa, as pessoas dão aos artistas. Estou certa que não é tudo assim tão espetacular, mas "de fora" a perceção que temos é que, quando chegamos a uma cidade, as pessoas gostam de ir assistir aos nossos espetáculos. Não será perfeito, mas tem muitas coisas boas. A Europa tem sido bondosa para mim e tenho dado muitos concertos lá, o que é ótimo.

Ainda trabalha como atriz?

Há uns dois anos, decidi pôr a representação de parte, o que me soube bem. Era o que queria fazer. Queria ter mais segurança, e a música era o que me estava a dar dinheiro. Há dois anos pude tomar essa decisão e agora nem sei como é que conseguiria fazer as duas coisas!



O facto de representar, de pisar um palco, ajudou-a a atuar ao vivo?

Não, porque não era atriz de teatro - aparecia na televisão, o que é bastante diferente. De certa forma, despertou ali uma faísca qualquer. Mas, sendo uma pequena atriz, não tinha qualquer controlo criativo sobre o que fazia. Quis fazer algo que fosse completamente meu, e isso é a minha música. Estar em palco a fazer música tem sido um processo longo e demorado - tenho vindo a aprender. Em alguns aspectos é muito imediato e noutros não.



Lembra-se quando começou a escrever canções?

Em criança já escrevia canções! Sempre toquei piano e lembro-me de inventar; nunca tive grande interesse em tocar o que me mandavam, preferia escrever as minhas coisas. E tocava as canções mais horrorosas em concursos de talentos, só não tenho registo disso. (risos) Mas só quando tinha 20 e poucos é que retomei e comecei a escrever canções a sério.



A sua voz tem mudado muito?

Sempre tive um registo mais agudo. Só mais recentemente comecei a conseguir atingir a parte mais grave da minha voz. Mas ainda não é o meu forte.

É habitualmente comparada a Joni Mitchell. A comparação faz sentido para si?

Sempre tive uma relação complicada com a Joni Mitchell, em parte porque, quando comecei a cantar, toda a gente me dizia que parecia ela. E por isso tentava evitá-la. Mas também porque, quando era mais nova, tinha aquela ideia burra do que era a Joni Mitchell. "É aquela cena hippie, para miúdas", algo que eu não queria ser. "Nem pensar que vou ser uma rapariga com uma guitarra acústica!". O que obviamente acabei por ser. Mas nos últimos cinco ou seis anos "aceitei" a Joni Mitchell, que é incrível e tem canções incríveis e é muito interessante. Demorei algum tempo a gostar dela, porque havia ali qualquer coisa que não conseguia aceitar. Existe uma semelhança física, na voz, acerca da qual nada posso fazer. Mas de certeza que há pessoas muito piores a quem ser comparada.



Quando estava a escrever o álbum, houve alguma canção que se destacasse e que sentisse que podia abrir o disco, ou tornar-se mais popular?

Este álbum foi escrito de forma bastante coesa! Quando escrevi a "Thirty", ela destacou-se logo, pela forma como estava a cantar tantas palavras e tantas deixas... essa canção mostrou-me que havia ali um disco que ia ser completamente diferente dos que já tinha feito. Logo a seguir escrevi a "Free" e pareceu-me que ficaria bem a abrir o disco. Houve algumas canções que ficaram de fora de álbum, mas as primeiras cinco foram escritas de rajada e isso acabou por determinar a direção do disco.



As suas letras já foram comparadas a contos. É algo que costume ler?

Gosto de ler, no geral! Leio romances... Acho que as palavras são muito interessantes e sempre adorei escrever com elas, porque me parece um aspeto menosprezado do songwriting, no qual muitos parecem não se esforçar tanto. Ou não aproveitam aquilo que as palavras podem fazer numa canção. Para mim, há uma magia em "enfiar" nas letras coisas que nunca ouvi em canções; há uma alquimia mágica que acontece entre as melodias e as palavras que eu adoro.



Disse também adorar música pop. Quais os seus artistas pop favoritos?

Quando falo em música pop, geralmente quero dizer que gosto de música pop dos anos 60. Por exemplo, gosto de country clássica, de artistas mais antigos. Adoro melodia e sou fã de songwriting clássico: Ira Gershwin, a escola Cole Porter, os clássicos da country. Também adoro o Curtis Mayfield e o Marvin Gaye - as suas canções são fantásticas!