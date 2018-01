Dave Grohl, vocalista e guitarrista dos Foo Fighters, foi avistado por um fã numa loja de artigos de costura nos Estados Unidos. Este, claro, tirou uma foto com o rocker e um amigo do admirador de Grohl não demorou a divulgá-la na internet.

A imagem, publicada no Reddit, levou os fãs dos Foo Fighters a produzirem uma série de piadas que misturam letras dos Foo Fighters e referências a costura. Exemplo: o refrão de "Best of You" passa de "Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?" para "Is someone knitting a vest, a vest, a vest with you?", algo como "alguém está a tricotar um colete, um colete, um colete contigo?".

"My Hero" e "Everlong" foram outras das "vítimas" da inspiração dos fãs dos Foo Fighters, mas a "loucura" não ficou por aqui, como se pode ver no thread original do Reddit.