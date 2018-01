A cantora soul norte-americana Betty Jane Willis, que se tornou conhecida nos anos 60, foi encontrada morta na madrugada de dia 1 em Santa Ana, na Califórnia.

Segundo a Associated Press, a artista de 76 anos, que se encontrava a viver na rua, terá sido assassinada por um sem-abrigo de 22 anos, Rosendo Xo Pec, que inicialmente a terá tentado violar. Pec foi formalmente acusado ontem e poderá ser condenado à pena de morte.

O sem-abrigo terá atacado Willis às 4h00 da manhã quando esta se encontrava a dormir no parque de estacionamento de um centro comercial. A tentativa de violação levou a cantora a gritar por ajuda, o que fez com que Pec, alegadamente, a tenha esmurrado várias vezes na cabeça e estrangulado até à morte.

Betty Willis tornou-se conhecida na década de 60 com temas como "Take Your Heart", "Someday You'll Need My Love" ou "Act Naturally". Depois de ter desistido da sua carreira musical, trabalhou na estação dos correios de Santa Ana.