Billie Joe Armstrong voltou a deixar duras críticas ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O vocalista e guitarrista dos Green Day reagiu nas redes sociais a um dos mais recentes tweets de Trump, no qual este afirma ter um botão nuclear "maior" e "mais poderoso" que o do líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

"Isto não tem piada. Isto é o nosso presidente a agir como um louco, a ameaçar matar pessoas inocentes e esfomeadas com uma guerra nuclear", escreveu.

"A 25ª emenda [da Constituição dos Estados Unidos, que aborda a questão da sucessão da presidência por motivos d incapacidade] tem de ser evocada. Este homem é doente e não está apto para exercer este cargo. Não me interessa se são liberais ou conservadores, isto tem de parar", continuou.

Os comentários de Armstrong não caíram bem junto de um fã dos Green Day, que nessa mesma publicação disse ao músico que "as pessoas têm o direito de apoiar Trump" e que a postura do músico "não irá mudar a forma de pensar dos apoiantes de Trump".

A resposta de Armstrong não se fez esperar: "Vai-te f****, seu monte de m****. Se é assim que te sentes em relação à destruição em massa e ao homicídio podes ir com o c******. Sai do meu Instagram e não voltes. Não ouças os meus discos".

"Não tenho qualquer problema em dizer que c****** ignorantes como tu deviam ir parar ao inferno. Isto é válido para qualquer outro imbecil que ache que este comportamento deve ser normalizado", concluiu.