Terry Richardson, um dos mais famosos fotógrafos de moda dos dos últimos 20 anos, está a ser investigado pela polícia de Nova Iorque, na sequência de várias acusações de assédio sexual.

Segundo o New York Daily News, as autoridades têm estado a interrogar o fotógrafo, suspeito de ter assediado numerosas modelos nos seus estúdios.

Há vários anos que Terry Richardson está no centro de boatos do género, mas apenas em 2017, ano do movimento #metoo, é que o grupo de media Condé Nast o proibiu de voltar a fotografar para as suas publicações.

No mês passado, a designer Lindsay Jones e a ex-modelo Caron Bernstein acusaram o fotógrafo de as ter forçado a praticar sexo oral, tendo posteriormente sido contactadas pela polícia de Nova Iorque para prestarem declarações.

Miley Cyrus, Sky Ferreira, Jared Leto e Lady Gaga são alguns dos numerosos músicos que já trabalharam com Terry Richardson, quer em sessões fotográficas quer em vídeos.