Taylor Swift fez por uma fã britânica o que poucos artistas fariam por admiradores seus: comprou-lhe uma casa.

Foi Stephanie, a mulher em questão, quem o revelou numa publicação feita na rede social criada pela cantora norte-americana, The Swift Life.

"Tenho andado a pensar contar esta história há algum tempo. Durante oito meses, na minha gravidez, estive sem casa e o Matthew [seu parceiro] perdeu o emprego", começou por explicar.

"A minha mãe mandou uma mensagem à Taylor e pediu-lhe para que me fizesse sentir especial, durante o concerto dela em Manchester".

"Quando acabou, a Taylor levou-nos aos camarins e disse-me: 'Stephanie, há muito que fazes parte da minha vida e nunca me pediste nada. Podias ter falado comigo e eu tinha-te ajudado, mas foi a tua mãe quem o fez'", disse.

"Ela ofereceu-se para me devolver o dinheiro do bilhete, mas acabou a comprar-nos uma casa. Disse-me para não me preocupar com estas coisas e desfrutar do meu tempo com a minha menina'", continuou.

"Naquela noite, a Taylor deu-me a mão e ajudou a que me levantasse do chão. Tal como tem feito há doze anos. Amo-a para sempre".

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Taylor Swift se mostra tão agradecida para com os seus fãs; no passado, chegou mesmo a enviar presentes de Natal aos "superfãs" e ajudou muitos a pagar as suas propinas e despesas de saúde.