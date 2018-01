Mitch Winehouse, pai de Amy Winehouse, recordou a filha numa nova entrevista ao tabloide britânico The Sun e diz ser visitado constantemente pelo espírito da cantora, falecida a 23 de julho de 2011.

Depois de assumir que ainda é difícil viver com a ausência da filha - "particularmente no aniversário dela, a 14 de setembro" -, revela: "ao fim de três anos comecei a pensar que talvez ela um dia regressasse de alguma forma e a verdade é que regressa - não fisicamente, mas espiritualmente - a toda a hora".

"Há muitos episódios estranhos", continua, "o espírito dela chega e senta-se aos pés da minha cama. Senta-se ali a olhar para mim. Pergunto-lhe: 'estás bem?', porque fico nervoso com o facto de ela estar ali. Mas sinto-me reconfortado, de certa forma, por saber que ela está aqui perto de mim".

Winehouse recorda também que, uma semana depois de Amy morrer, um melro igual ao que a cantora tinha tatuado voou contra o vidro de uma janela da casa da sua irmã.

"Apanhámo-lo e pusemo-lo num poleiro. Aconteceu à noite, quando os pássaros não voam, mas voou e sentou-se no meu pé. Voltámos a pô-lo no poleiro mas voou novamente e sentou-se no meio de nós a cantar. Não vejo melros muitas vezes. Pensas 'oh, é só um pássaro', mas era ela. Tenho a certeza".