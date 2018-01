Em entrevista à revista Kerrang, Marilyn Manson comentou a saída de Twiggy Ramirez da sua banda, na sequência de uma acusação de violação por parte da antiga namorada do baixista.

Nesta conversa, que a Kerrang diz ter acontecido com músico e jornalista deitados na mesma cama, Manson explica que tem agora uma forte relação criativa com o novo membro da banda, Tyler Bates, que tocou nos álbuns The Pale Emperor e Heaven Upside Down.

"Não me divorciei do Twiggy enquanto amigo ou irmão, porque ainda gosto muito dele. Mas posso dizer que há muito tempo que a nossa relação musical não era boa. A minha relação com o Tyler Bates em The Pale Emperor despertou algo em mim e não quis voltar a deixar entrar aquela energia negativa na minha vida".

"Houve pessoas de quem tive de me afastar este ano", revela ainda Marilyn Manson. "Muita gente que me traiu e me surpreendeu. Tive de limpar a casa e adotar uma nova atitude. Há quem tenha confundido a minha bondade e a minha generosidade com fraqueza. Por isso, adotei esta atitude de: se me lixares, vais sofrer as consequências".