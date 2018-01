José Mourinho, treinador português à frente dos comandos do Manchester United, parece ter dirigido um comentário a Noel Gallagher, famoso adepto do Manchester City.

No passado mês de dezembro, Noel Gallagher foi comentador convidado da transmissão na Sky Sports do derby Manchester City - Manchester United, que terminou com a vitória do City.

Na altura, o músico inglês considerou que José Mourinho era "hipócrita", referindo-se aos seus comentários sobre o resultado do jogo, que davam a entender que a vitória do City não teria sido justa.

Agora, José Mourinho parece ter ripostado. Depois da vitória do Manchester United sobre o Everton, o treinador português afirmou: "Jogámos muito bem, por isso talvez tenha sorte e os reis do rock and roll que disseram que me saí mal no último jogo [um empate a zero frente ao Southampton] desta vez me elogiem".