Já foi revelado um pequeno vídeo do episódio dos Simpsons que conta com a participação de Ed Sheeran.

Em versão animada, o cantor inglês, que em 2017 foi o músico mais ouvido no Spotify, é o convidado do episódio "Haw-Haw Land", um trocadilho com o título do filme La La Land.

Naquele que será o décimo episódio da 29ª temporada dos Simpsons, Ed Sheeran será Brendan e tocará saxofone com Lisa, disputando a atenção da filha de Homer com Nelson Muntz (o rufia cuja gargalhada dá origem ao título "Haw-Haw Land").

