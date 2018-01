António Manuel Ribeiro, líder dos UHF, acabou de editar o livro biográfico És Meu, Disse Ela, no qual relata em pormenor, ao longo de 450 páginas, os quase dez anos de perseguição por parte de uma mulher.

A sessão de lançamento decorre no próximo sábado, dia 6, às 17h00 na loja Fnac do centro comercial Colombo, contando com apresentação do jornalista e escritor José Jorge Letria.

Entre 2003 e 2012, o músico foi vítima de stalking, recebendo "milhares de mensagens, chamadas, esperas, perseguições, delírios inimagináveis", lê-se na apresentação do livro. A situação tornou-se no primeiro caso de stalking julgado e condenado em Portugal.

"Os meus comentários, sendo opiniões, não são juízos de valor, mas tão só a primeira resposta a uma agressão, a invasão da privacidade que se tornou persistente, algo que não pedi, mas que interferia com a minha vida", escreve Ribeiro.

O músico não poupa nas críticas ao sistema judicial: "enquanto o agressor vive sob a capa de ser um presumível inocente até prova em contrário (trânsito em julgado da sentença após o expediente dos recursos), a vítima fica entregue ao seu bom senso, ou não, abandonada pelo sistema judicial enquanto o processo decorre".

A perseguidora do líder dos UHF, Ana Cristina Fernandes, foi condenada a dois anos de prisão com pena suspensa. Em entrevista ao Correio da Manhã, o músico confessa ter ficado "uma pessoa diferente": "viver desconfiado é terrível e eu não quero viver assim, mas deixei, por exemplo, de sair à noite, precisamente porque era de noite que aconteciam as perseguições e as esperas".