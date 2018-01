Salvador Sobral, o primeiro vencedor português de sempre no Festival da Eurovisão, foi eleito pelos utilizadores do site do canal Euronews como personalidade do ano na cultura.

O cantor português obteve 63% dos votos, contra os 9% de estrelas como Adele, por exemplo.

Além da sua proeza na Eurovisão, Salvador Sobral foi louvado por ter chamado a atenção do público para a crise dos refugiados.

No desporto, a vitória foi para a equipa de futebol da Islândia, ao passo que a Oxfam foi considerada a personalidade do ano na União Europeia.

