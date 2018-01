As amizades que Madonna tem feito em Portugal parecem ter tudo para durar.

Na passagem de ano, a cantora norte-americana convidou Celeste Rodrigues, irmã de Amália, para a sua festa em Nova Iorque.

E fez questão de registar a presença da veterana cantora portuguesa, com quem em Lisboa já cantou "Can't Help Falling in Love", numa das suas stories no Instagram.

Veja aqui:

Também no Instagram, Madonna apoquentou alguns fãs ao partilhar uma foto com a sua filha mais velha, Lourdes Maria, de axilas por depilar.