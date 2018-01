Madonna esteve em Nova Iorque a celebrar o ano novo, na companhia da sua família e amigos - e também de Celeste Rodrigues, irmã de Amália Rodrigues.

A cantora norte-americana desejou, no Instagram, um bom ano aos fãs, partilhando uma fotografia tirada com a sua filha mais velha, Lourdes.

No entanto, Lourdes acabou por ser alvo de várias críticas por parte dos fãs de Madonna. Tudo por não ter depilado as axilas.

Mas também há quem defenda Lourdes: "As pessoas não se chateiam assim com a guerra, a violência, a pobreza, a fome, o homicídio, violações, criminalidade, saúde... Mas pêlos? É com com que nos devemos indignar", escreve uma fã.