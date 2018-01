O norte-americano Justin Timberlake anunciou hoje Man of the Woods, o seu novo álbum, com chegada às lojas prevista para 2 de fevereiro.

O primeiro single sai já na próxima sexta-feira e o disco é, segundo o autor, o seu trabalho mais pessoal de sempre, tendo sido inspirado pela sua infância, passada no estado do Tennessee, e pela sua vida familiar.

Veja aqui o trailer do novo trabalho de Justin Timberlake, que anunciou também que dois dias depois da saída do disco irá atuar no Super Bowl, o maior evento desportivo nos Estados Unidos.

A julgar pelo trailer, Pharrell Williams participa naquele que é o primeiro álbum de Justin Timberlake desde 2013.