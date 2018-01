Na sequência de um ano marcado pelas numerosas acusações de assédio e abuso sexual, envolvendo figuras destacadas do mundo do entretenimento, cerca de 300 atrizes e outras figuras poderosas de Hollywood juntaram-se para criar o projeto Time's Up.

Entre as envolvidas nesta iniciativa, que se destina a combater o assédio sexual e as condutas sexuais abusivas no local de trabalho, estão estrelas como Ashley Judd, Eva Longoria, Natalia Portman, Emma Stone ou Reese Witherspoon.

"Queremos que todos os sobreviventes de assédio sexual, em qualquer parte do mundo, sejam ouvidos e levados a sério e que tenham a noção de que é possível que os autores dos abusos sofram consequências pelos seus atos", pode ler-se na carta aberta da Time's Up.

Segundo o New York Times, que deu conta da novidade nos anúncios da sua primeira edição impressa do ano, a Time's Up oferecerá apoio legal às vítimas de abuso e pretende discutir a criação de legislação que puna as empresas que tolerem casos de violência sexual.