Eis-nos em 2018 com a mesma garantia de sempre: os próximos 365 dias irão estar repletos de boa música. São já vários os artistas que anunciaram o lançamento de trabalhos novos, ou que têm passado os últimos meses em estúdio.

No topo dessa lista estão os Arctic Monkeys, que têm andado longe dos holofotes da fama mas que estarão a trabalhar no sucessor de AM, editado em 2013. Isso mesmo garantiu o baixista da banda, Nick O' Malley, que afirmou que os Arctic Monkeys estavam a gravar um disco novo "num local secreto".

Também Jack White se está a preparar para voltar aos álbuns, o que não faz desde Lazaretto, de 2014. O músico norte-americano partilhou, há semanas, um vídeo misterioso que contém pequenos trechos daquilo que parecem ser canções novas.

Ainda no campo do rock, nomes como os Franz Ferdinand, Julian Casablancas, Vampire Weekend e My Bloody Valentine prometeram, também, discos novos para 2018. E os fãs dos Prodigy, de Charlie XCX e de Nicki Minaj também podem entrar no novo ano com expectativa.

Já a música portuguesa não será alheia a trabalhos novos: para além de Misfit, o novo álbum de Legendary Tigerman (que já está disponível para escuta nas plataformas de streaming), o ano de 2018 ficará marcado por artistas como Sérgio Godinho, Linda Martini, Manel Cruz e Capitão Fausto, entre muitos outros.