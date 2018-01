São nove canções de voz, guitarra, piano e um ou outro apontamento de maior singularidade. Ainda será possível, em 2017, surpreender alguém com uma receita tão ancestral? Aldous Harding, nascida há 27 anos como Hannah Harding numa pequena cidade da Nova Zelândia, não parece ter pensado nisso quando decidiu juntar-se a John Parish, músico mais conhecido como «braço direito» de PJ Harvey, e com ele gravar Party, o seu segundo álbum. Antes de Party, naturalmente tão festivo como um funeral, houve, há dois anos, um disco homónimo com que Miss Harding, filha de músicos folk, se apresentou ao mundo. A promessa já estava lá, mas a magia – amiúde bem negra – desabrocha em todo o seu esplendor no álbum deste ano, catapultado também para a ribalta indie pelo contrato com a 4AD, uma das mais importantes editoras independentes do mundo.

Falar com Aldous Harding, que a 25 de novembro tocaria no Vodafone Mexefest, em Lisboa, é de certa forma andar em círculos. Após várias tentativas, conseguimos que nos atenda o telefone quando, conta-nos com aparente timidez, anda perdida algures por Reiquiavique, na Islândia. Por esta altura, a jovem já se habituou à vida itinerante de um músico profissional, mesmo que tenha nascido numa remota cidade – Lyttelton, na Nova Zelândia - com uma população de 2859 pessoas. Para ela, acordar e não saber ao certo em que país vai tocar naquele dia já faz parte da rotina. «Mas tento não tomar nada por garantido», diz-nos, risonha. «Foi por isso que hoje decidi sair do hotel e dar uma voltinha. Estou sentada frente ao mar, ao pé de um cafezinho, a olhar para o mar e para os turistas, que estão a tiritar de frio. Enfim, para um músico é um cenário normal, mas estar longe das pessoas que nos são próximas nunca é normal. Podemos sentir-nos bem solitários, com as viagens e os concertos. Pelo menos é o que eu sinto», confessa. Quando não está em digressão, uma das intérpretes mais originais do momento não tem uma casa a que possa chamar sua. «Vivo na Nova Zelândia, mais ou menos», diz. «Não tenho uma casa propriamente dita, não alugo um apartamento nem nada, mas fico com o meu tio, ou com o meu padrasto. Mas no próximo ano provavelmente vou mudar-me para a Europa, para facilitar as coisas», anuncia. «Até já pensei mudar-me para o Porto, porque é barato e diverti-me muito quando lá estive», diz, referindo-se a uma viagem que já em tempos fez a Portugal. «O problema é que esteve sempre a chover!».

No regresso ao nosso país, desta feita para um concerto em Lisboa, Aldous Harding veio acompanhada por uma pequena banda de dois músicos e por um carisma que causa reações díspares: a teatralidade que empresta às suas interpretações tem tantos fãs como detratores, e confere às (excelentes) canções toda uma nova – e intrigante – vida. Questionada sobre se precisa de estar num estado de espírito especial para assinar atuações tão expressivas como a que rubricou no programa de Jools Holland, ela hesita durante vários minutos, até chegar à resposta possível. «Não estou a forçar tanto como as pessoas poderão pensar. Já atuei sob o efeito de drogas, já atuei sóbria, já atuei cansada, já atuei entusiasmada… e parece que o resultado nunca varia muito», revela. «Tento sempre dar um espetáculo, porque é o meu trabalho, é para isso que me pagam, e acho que não há suficientes pessoas a fazer isso», acrescenta. «Nem sempre é atraente e não quero saber, só faço o que me apetece e se daqui a cinco anos ainda me parecer interessante, ótimo. Se não, ótimo na mesma, porque fiz o que me pareceu que poderia resultar para a música, e essa é a única coisa que está ao meu alcance e que me preocupa. É isso que eu – e as pessoas que tocam a minha música, comigo – queremos fazer». A reação do público não lhe é, contudo, indiferente – simplesmente não condiciona o seu plano. «Claro que quero que as pessoas sintam alguma coisa, claro que quero que gostem. Mas acho que o isolamento nos assenta bem. Apoiamos as outras pessoas e o que elas fazem, mas isto é a nossa cena. E vai confundir-te».

15 dias isolada

Aldous Harding chegou até John Parish através de Laura Jean, cantora folk da Austrália que já trabalhara com o britânico. «Foi ela que me colocou em contacto com ele», recorda a voz de «Imagining My Man». «Achei que mal não iria correr e, por isso, tentei a minha sorte. Sou fã do seu trabalho, e disseram-me que ele era muito bondoso e alguém com quem é fácil trabalhar». Party acabaria, assim, por nascer de uma «residência» de 15 dias em Bristol, a cidade natal de John Parish, com quem efetivamente terá sido fácil trabalhar. «O John diz-me sempre: “foste muito profissional!”», conta. «Só tínhamos 15 dias para fazer o disco, por isso pensámos: vamos concentrar-nos! Demo-nos muito bem, saíamos juntos… Quando digo que ele é muito paciente», explica, aludindo a uma entrevista a outra publicação, «quero dizer que eu cheguei ao estúdio com muitas ideias. Tinha ideias fixas de como queria que as coisas soassem e ele, quando sabia que eu estava errada, dizia-me que não devia seguir por aquele caminho. Mas depois houve ideias que apoiou imenso. Por vezes discordávamos, mas nunca durante muito tempo – chegávamos sempre a um entendimento».

Com canções escritas num ápice, como «Horizon», desenhada numa questão de horas, e outras «que deram mais luta», Party nasceu «sem esforço aparente», reconhece a autora. E é um daqueles discos aos quais o rótulo de «clássico instantâneo» assenta com naturalidade. Como começámos por dizer, são nove canções, esboçadas numa estética longe da inovação, mas desde o «olá» de «Blend» ao «adeus» com «Swell Does the Skull», com participação do amigo Perfume Genius, Party vive no seu próprio universo, numa bolha aparentemente alheada de qualquer tempo ou cenário. Aldous Harding já ouviu esta apreciação muitas vezes, mas ainda não sabe bem como explicar o ambiente tão especial do seu segundo longa-duração. «É interessante», começa por ponderar, «porque eu nunca me considerei particularmente musical, no sentido em que não ouço muita música. Nunca ouvi tanta música como os meus pares, por exemplo, e sou muito limitada. Mas penso que o isolamento, que geralmente nem é intencional, terá alguma coisa a ver com isso?», interroga-se. «Também pode ter a ver com o facto de eu nunca querer que haja muito do mesmo», diz aquela que, ao longo do disco, assume várias vozes e personas. «Há algo que eu procuro e não consigo encontrar, mas não tem nada a ver com bruxaria», garante, sem que tenhamos aventado tal hipótese. «É mais uma questão de saber quando é que as coisas estão a funcionar, rumo àquilo que eu quero». Em estúdio, John Parish foi um copiloto atento. «Houve alturas em que ele me disse para dar mais, e outras em que me disse: não estou a acreditar em ti. E é curioso, porque nessas alturas nem eu estava a acreditar em mim», reconhece.

A insularidade de Party e a intensidade das atuações deverão ter justificado muitas alusões ao esotérico porque, quando perguntamos se o medo e a força são combustíveis de eleição das suas canções, a temática regressa à conversa. «Penso que o medo estava muito presente no primeiro disco, que tinha uma certa fragilidade. E, de forma diferente, regressa a este disco. Porque gerou-se um certo preconceito, mais ou menos acertado, de que sou uma pessoa sinistra. Havia ali uma fragilidade que as pessoas pensaram ter absorvido e apanhado». Ao segundo álbum, Aldous derrotou o seu dragão. «O triunfo mede-se pelo que se faz ao medo», sentencia. «O que fiz foi dizer: já não me sinto assim. Abandonei esse medo. Por isso, quando as pessoas me dizem que Party é um disco muito triste, ou muito frágil, fico sempre surpreendida, porque não era isso que eu estava a transmitir, quando estava a escrever, a gravar ou mesmo a tocar ao vivo. Agora talvez pareça um pouco mais frágil, porque o ano está a terminar e estou mais cansada, mas não é um disco fraco», repete. Nos próximos anos, promete não abrir mão da tenacidade mostrada até agora. «Quero terminar as coisas que disse que faria, quero mostrar aos meus pais que fizeram um bom trabalho, quero ir onde quiser e continuar a fazer a música que quero. Quero sentir que tenho escolhas, manter a minha honra, quero saber que trabalhei e que sou merecedora das coisas, independentemente das pessoas que venha a perder. Quero o que toda a gente quer», resume, rindo. «Dar o meu melhor, colher todos os frutos que conquistar e estar bem para aproveitá-los, como qualquer pessoa».

Originalmente publicado na BLITZ de dezembro de 2017