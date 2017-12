O Spotify tem estado na mira de vários músicos, que se queixam do pouco dinheiro que recebem com a plataforma pelos streams das suas obras.

Ao longo da semana, nomes como Geoff Barrow (Portishead) e Thom Yorke (Radiohead) voltaram a discutir esse problema, nas redes sociais.

Contudo, há um músico que parece estar satisfeito com o Spotify: Will Toledo, mentor do projeto Car Seat Headrest, que atuou este ano no festival Vodafone Paredes de Coura.

Toledo revelou, no Twitter, ter ganho quase 30 mil dólares (25 mil euros) com os streams da sua música desde 2013 - o que, não sendo um número astronómico, é o suficiente para se conseguir manter no ativo.

O músico norte-americano disse ainda ser cliente da plataforma DistroKid, que ajuda os músicos a vender a sua obra a plataformas como o iTunes, o Spotify ou mesmo a Amazon.

"O que ganho com os streams desses discos (que não incluem os meus dois últimos álbuns) serviriam para eu me sustentar de mês a mês", escreveu.

"Não é para me gabar, só quero que haja transparência. Vejo várias vozes respeitadas a menosprezar os serviços de streaming como fonte de rendimento e, como alguém que os utiliza, sempre me pareceu muito melhor que fiar-me nas vendas de álbuns", rematou.

No entanto, o caso de Will Toledo pode ser a exceção à regra, tendo em conta que o músico editou vários álbuns a solo antes de assinar pela Matador, em 2015.