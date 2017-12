A cadeia de televisão francesa France 2 adiou a estreia de um filme inspirado pelo atentado à sala de espetáculos Bataclan, em 2015, durante um concerto dos Eagles of Death Metal.

Ce Soir-Là conta a história fictícia de uma mulher parisiense e de um homem afegão, que se apaixonam após ajudarem a salvar as vítimas do atentado.

A premissa do filme gerou fortes protestos dos sobreviventes e das famílias das vítimas do atentado, levando ao adiamento da sua estreia.

Um das familiares das vítimas, Claire Pelter, cujo companheiro foi morto no atentado, criou uma petição online com o objetivo de travar o filme, que contou com mais de 30 mil assinaturas.

"Este projeto magoa-nos, choca-nos. É um escândalo que um filme como este possa ser exibido tão pouco tempo após um evento tão trágico", afirmou.

Em comunicado, a France 2 diz que o filme está ainda em fase de edição, e que não existe qualquer data de estreia marcada.

O canal compromete-se, ainda assim, a exibir o filme apenas após "a produção contactar todas as associações das vítimas" do atentado ao Bataclan.