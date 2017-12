Ringo Starr irá tornar-se, em breve, Sir Ringo Starr. O ex-Beatles irá ser ordenado cavaleiro pela Rainha de Inglaterra, no próximo ano.

Em causa estão "serviços prestados à música", segundo a lista oficial de todos aqueles que irão obter esta condecoração. Para além de Starr, também Barry Gibb, ex-Bee Gees, irá ser ordenado cavaleiro.

O baterista junta-se assim a Paul McCartney, seu antigo colega, ordenado cavaleiro em 1997. Não é, no entanto, a primeira vez que Ringo é condecorado pelo estado britânico: em 1965, juntamente com os restantes Beatles, recebeu a Ordem do Império Britânico pelo seu contributo para as artes.