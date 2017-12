Rui Miguel Abreu, colaborador permanente da BLITZ que, na revista, vem também assinando a coluna Jazz & Grooves, elaborou a sua lista de melhores do ano no que toca aos discos abordados, ao longo de 2017, nesse seu espaço de opinião.

Conheça aqui a sua lista.

1 Kamasi Washington

Harmony of Difference

2 Heliocentrics

The Sunshine Makers

3 Childish Gambino

Awaken My Love

4 Steve Lacy

Demo

5 Syd

Fin

6 Vários

Soul of a Nation



7 Vários

Synthethize the Soul – Astro-Atlantic Hypnotica from the Cape Verde Islands 1973-1988

8 Vários

Pop Makossa

9 Vários

Africa Seven Presents Afrosonique Vol 1



10 François Tusques

Free Jazz (Finders Keepers)