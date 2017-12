Desde as primeiras visitas a Portugal que Benjamin Clementine percebeu que algo no nosso país se liga à sua música. Será a nostalgia, será o fado?, perguntou-se, na entrevista que nos deu em Paredes de Coura, no verão passado.

A verdade é que nem mesmo o músico estaria preparado para, poucas horas mais tarde, sair do palco assoberbado com a mágica comunhão que o anfiteatro natural presenciou naquela noite de agosto.

Recorde aqui a reportagem de Lia Pereira e Rita Carmo, no Vodafone Paredes de Coura.

“Quase sempre ao piano, instrumento que continua no centro do seu universo, um dos novos heróis de Paredes de Coura fez o que quis de uma plateia de convertidos (concentrados lá à frente, em êxtase) e de curiosos, progressivamente intrigados com a proposta deste serão. Em "Condolence", até nos ensinou a cantar (conduzindo um coro infindável a várias velocidades) e, mais importante, a perder o medo. "Apaguem as luzes do palco. Vamos cantar de olhos fechados", convidou. A sua vontade foi feita e juramos que do nada, na noite quente de Coura, um vento súbito abanou as folhas das árvores mais próximas.

À tarde, Benjamin Clementine disse-nos não se sentir especialmente britânico. "Porque é que tu és portuguesa? Porque nasceste em Portugal. Quanto mais cedo aceitarmos que somos todos meros viajantes, melhor". Contudo, depois deste autêntico sonho de uma noite de verão, é provável que o homem de "Nemesis" ou "Adios", canção com que se despediu, se sinta pelo menos um pouco de Paredes de Coura. No que toca à voz, a sua nacionalidade é fácil de apurar: de outro mundo. No resto, basta recordar um dos momentos mais escorreitos do espetáculo - voz, piano & sorriso, em "I Won't Complain" - para perceber tudo. Ele é um alien, mas em noites destas também é daqui”.