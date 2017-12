A rainha Isabel II subiu ao trono em 1952. O seu crescente protagonismo durante os dramáticos anos da II Guerra Mundial e a sua ascensão ao poder na era de imposição da televisão transformaram-na num símbolo de unidade imperial: a anunciada transmissão da cerimónia da sua coroação, em junho de 1953, duplicou o número de recetores nas casas britânicas para cerca de três milhões. Morrissey nasceu em maio de 1959, alguns meses antes do Príncipe André, irmão mais novo do Príncipe Carlos, herdeiro ao trono do Reino Unido. Steven Patrick Morrissey cresceu juntamente com a família real, embora separado pela impossível distância imposta pelo ecrã de televisão, por um lado, e por uma realidade radicalmente distinta: Morrissey, filho de pais irlandeses católicos, nasceu na zona da Grande Manchester, no seio de uma fortemente enraizada cultura operária, na terra onde floresceram os movimentos sindicais e o partido trabalhista. Dar ao terceiro álbum da sua banda o título The Queen Is Dead não poderia ser um gesto mais natural.

«Eu não quis atacar a monarquia como se estivesse a vociferar num bar», contou Morrissey a Ian Pye, no NME, em junho de 1986. «Mas parece-me que à medida que o tempo vai passando esta felicidade que tínhamos tem desaparecido lentamente e sido substituída por algo que é totalmente cinzento e bem mais triste. A própria ideia da monarquia e da Rainha de Inglaterra está a ser imposta e a ser promovida como algo de mais útil do que realmente é». Numa era de problemas graves de desemprego em Inglaterra, com greves e tumultos sociais, a família real era usada como um instrumento político e uma panaceia para acalmar o povo, através da televisão: «não acreditamos em duendes, porque haveremos de acreditar na Rainha?», questionava então um visivelmente irritado Morrissey. «Nem a Diana», ofereceu ainda o desbocado músico, «alguma vez foi capaz durante toda a sua vida de balbuciar alguma ideia que pudesse ser útil para algum membro da raça humana. Se temos de aturar estes indivíduos horrorosos porque é que, ao menos, não hão de eles fazer algo que quebre as regras?». Dez anos mais tarde, Diana divorciou-se do Príncipe Carlos...

Uma banda de álbuns

Os dois primeiros álbuns dos Smiths – a estreia homónima de 1984 e o seu sucessor, Meat is Murder, de 1985 – tinham ascendido aos lugares cimeiros do top britânico, com o segundo longa duração a conseguir mesmo invadir o primeiro lugar da tabela de vendas, um feito assinalável, principalmente tendo em conta que tal não aconteceu graças ao impulso pop de algum single mais orelhudo – «That Joke Isn’t Fun Anymore», o único single retirado diretamente do álbum, só conseguiu furar no top 50. Os Smiths eram, definitivamente, uma banda de álbuns que só por um par de vezes logrou espreitar o top 10 da tabela de singles inglesa – com «Heaven Knows I’m Miserable Now», de 1984, e «Sheila Take a Bow», de 1987, a atingirem a décima posição – e, portanto, muito mais alvo de densas análises nos «inkies» como o Melody Maker ou o New Musical Express do que para celebrações extemporâneas na mais colorida Smash Hits.

É espantoso pensar agora que The Queen Is Dead se tenha imposto como o maior dos triunfos estéticos dos Smiths, sobretudo quando se considera que o contexto em que foi gerado, tanto ao nível mais macro de um país a braços com várias greves de mineiros vigorosamente rechaçadas por Margaret Thatcher – foi ela que inspirou o título de trabalho do álbum, Margaret on the Guillotine, colocada de lado para intitular a faixa que haveria de encerrar Viva Hate, a estreia a solo de Morrissey, de 1988) – como no plano mais íntimo da própria banda que mantinha uma disputa feroz com a editora Rough Trade e começava a sentir os efeitos da pressão de uma rápida ascensão, com Andy Rourke a ser momentaneamente substituído por Craig Gannon, dos Bluebells e Aztec Camera, devido aos seus problemas de consumo de heroína, e Johnny Marr a encontrar crescente alívio em garrafas de conhaque Remy Martin.

Pedro Gonçalves, jornalista do semanário BLITZ nos anos 90 e diretor do mesmo no principio da década passada, é um fã confesso da banda de Manchester que, no entanto, não se harmoniza totalmente com a fação que ergue The Queen Is Dead aos píncaros – «o melhor álbum dos Smiths é [a compilação] The World Won’t Listen», mas que não se coíbe de descrever o terceiro opus de Morrissey, Marr, Rourke e Joyce como «um disco colossal e seminal». Gonçalves não entende, no entanto, a necessidade de assinalar – tardiamente, já agora – as três décadas volvidas sobre a edição original de The Queen Is Dead com uma edição de luxo expandida, com nova remasterização, uma gravação ao vivo, um DVD com o filme homónimo de Derek Jarman e alguns extras que incluem «maquetes» que o engenheiro de som Stephen Street nos garante serem «outra coisa», discordando da nomenclatura eleita. «Se existe nesta inusitada torrente de peças derivadas de The Queen Is Dead qualquer intenção que não seja a pura satisfação do voraz apetite dos fãs mais arreigados por matéria da estirpe da curiosidade, estamos perante um clamoroso exagero editorial», defende Pedro Gonçalves.

Chega Stephen Street

Na verdade, o que o antigo diretor do BLITZ e o antigo engenheiro de som dos Smiths nos dizem, cada um a partir da sua privilegiada perspetiva, é que esta banda foi incrivelmente sintética na sua produção, um portento de criatividade que entre 1984 e 1987 lançou quatro álbuns de originais, numa vertigem de produção que não deixou grandes extras em arquivo. O grupo parecia sentir não ter tempo a perder, facto corroborado por Stephen Street que, em entrevista à BLITZ, nos explica que o grupo não desperdiçava horas em estúdio: «mesmo o Morrissey nunca foi de gravar mais do que três ou quatro takes. Eles não tinham tempo para se distraírem».

Em A Light That Never Goes Out, biografia dos Smiths assinada por Tony Fletcher (Windmill Books, 2012), o autor explica que John Porter, produtor da estreia do grupo de 1984, perdeu o trabalho mal Morrissey se cruzou pela primeira vez com Stephen Street. «Aqui estava alguém muito desperto, entusiástico, esperto e obviamente muito talentoso», explicou Marr a Tony Fletcher. «E ainda por cima parecia-se com um de nós», rematou, vincando assim ainda mais o que os separava de John Porter.

«À época eu trabalhava no estúdio da Island Records, os Smiths vieram um fim de semana fazer uma sessão com o John Porter e eu fui o engenheiro nessas gravações. Começou aí a minha relação com eles», conta-nos Street, que interrompe uma sessão num estúdio de Londres com «uma banda ainda desconhecida» para falar à BLITZ. «Eu já os tinha visto no Top of the Pops quando lá foram fazer o “This Charming Man”, sabia quem eles eram. Quando percebi que eles tinham uma sessão agendada para o estúdio, fiquei entusiasmado com a perspetiva de poder trabalhar com eles. A sessão acabou por correr muito bem e, no final, o Johnny e o Morrissey pediram-me os contactos. Mais tarde, acabei por receber um convite deles para trabalhar no que viria a ser o álbum Meat is Murder».

«Eles eram muito originais. A forma como o Morrissey cantava aquelas letras – a qualidade das letras dele! –, e também o ar cool que eles tinham: o look deles era fantástico! A qualidade técnica do Johnny Marr também era muito boa. Eu já era fã daquele género de som, mais alternativo, indie, e com todos esses aspetos combinados era impossível uma pessoa não ficar logo conquistada. Foi maravilhoso ter-me envolvido com eles logo no arranque da carreira», explica o produtor, deixando claro que antes de ser companheiro de trabalho foi fã dos Smiths.

«Logo no arranque das sessões de Meat is Murder toda a gente percebeu que estávamos a criar algo muito especial. Havia um sentimento geral de excitação porque a reação que a banda estava a conseguir a cada novo lançamento, a cada nova entrevista de Morrissey na imprensa, era um indicador perfeito de que algo muito significativo estava a acontecer», recorda Street. E estava, de facto: para chegarem ao primeiro lugar do top britânico logo na semana de edição, com 100 mil exemplares entregues nas lojas, Meat is Murder teve que empurrar Born in the USA, de Bruce Springsteen para a segunda posição, um feito extraordinário para uma banda alternativa. «Por isso mesmo, estar a trabalhar com eles nesta fase era tomar parte na criação de algo muito importante», confirma o produtor. «O álbum Meat is Murder foi feito, lançado, e eles estavam muito ocupados na estrada. E isso foi a vida dos Smiths: eles estavam sempre ou em estúdio ou em digressão. E nem um ano depois de termos gravado o Meat is Murder já estávamos de volta para gravar o que viria a ser o álbum The Queen Is Dead».

Morrissey, o performer

Com toda a pressão envolvida, Stephen Street viu-se obrigado a não descurar o lado humano a que Porter parecia não ter prestado atenção, entendendo que o estúdio pode ser um amplificador de emoções muito complexas que precisam de ser geridas como se a sala de controle fosse afinal o gabinete de um terapeuta: «acho que sempre tive o cuidado de deixar tanto o Morrissey como o Johnny o mais confortáveis possível em estúdio. E não só eles, mas também o Mike e o Andy. E penso que isso é uma das ideias essenciais na produção de discos: assegurar que todos os artistas em estúdio sentem que recebem a atenção devida. Porque, na verdade, há sempre um momento na produção em que cada um dos membros da banda é o elemento chave. Nesse momento são eles que merecem o máximo de atenção, quer seja o vocalista ou o baterista».

Morrissey, no entanto, foi sempre credor de atenções especiais, como o engenheiro de som e futuro produtor rapidamente percebeu: «dei muita atenção ao Johnny no momento de trabalhar nas suas partes de guitarra e quando chegámos ao Morrissey – não sei bem o que se tinha passado com o John [Porter] – concentrei-me realmente nos detalhes, de forma a conseguir que registássemos a performance que ele queria dar. Quando o Morrissey se posiciona atrás de um microfone, ele faz sempre uma performance, dá sempre o máximo, há sempre um nível profundo de interpretação. Isso permitia-me tentar fazer algumas coisas interessantes às suas partes vocais quando chegava a altura de misturar. Tentar modular a voz com reverb e delay alternadamente, por exemplo, para tornar a performance ainda mais interessante. Ele reagia bem a essas ideias».

Stephen Street sublinha com veemência a ideia de «performance», confirmando a ligação que o vocalista dos Smiths sempre teve à fértil tradição «vaudeville» inglesa, como se cada canção fosse um pequeno drama que precisava de ser encenado através de subtis entoações. E para um «ator» dessa estirpe só o microfone favorito de Frank Sinatra servia: «para a voz do Morrissey usei sempre microfones de condensador de boa qualidade, ou o Neumann U87 ou o Neumann U47 FET. Para captar o som dele foi sempre importante usar microfones de qualidade decente. E a verdade é que logo que eu montava o microfone e o Morrissey sentia a música nos auscultadores, ele transformava-se e dava sempre o máximo. Eu tentava sempre conseguir mais um ou dois takes e às vezes fingia que ainda não tinha acertado bem no nível de volume, ou algo assim, só para ter um pouco mais de opções. O que eu fazia quase sempre era ter três ou quatro pistas com diferentes takes e a voz final acaba por ser uma espécie de compilação desses diferentes takes».

«Ele tinha sempre o seu caderno com as letras, mas quando chegava a altura de gravar já sabia as letras de cor. O que eu fazia era, enquanto ele cantava, ir escrevendo as letras num caderno, assim à pressa, quase em estenografia, para perceber acerca do que ele estava a cantar e para tirar as minhas próprias notas – quais as frases que tinham saído mesmo bem, quais precisariam de ser regravadas, esse tipo de coisa. Era o meu mapa para me orientar depois nas misturas», adianta ainda Stephen Street, transportando-nos para as sessões que ofereceram à história um dos seus maiores clássicos do rock independente.

Fenómeno de urgência

«Quando chegámos ao The Queen Is Dead o trabalho da banda era tanto na estrada que nem havia tempo para gravar maquetes do novo material ou sequer para se ensairem as canções novas», lembra Street. A ideia de hiperatividade e de sucesso tremendo é confirmada nas páginas de A Light That Never Goes Out: «para a digressão de seis semanas na primavera de 1985 em que todas as salas, à exceção de uma, esgotaram em antecedência, os Smiths voltaram a convidar os James banda de suporte». O autor explica que as duas bandas – unidas pelo facto de ambas terem eleito nomes comuns de uma só sílaba para a sua própria designação, por serem naturais de Manchester e alvo da cobiça das grandes editoras – representavam um estado de excitação geral da indústria em relação a esta sonoridade que o público parecia, então, favorecer. Não havia, por isso mesmo, tempo a perder e tudo acontecia contrarrelógio: «quando se chegava ao estúdio acho que nem o Johnny sabia bem o que o Morrissey ia cantar. O que acontecia era simples: o Johnny tocava os temas que tinha escrito, já com o Mike e o Andy, e o Morrissey ia dando algumas orientações, nomeadamente em relação ao tom em que os temas estavam a ser tocados, em relação à estrutura – por exemplo, podia pedir mais uns compassos antes de se ir para refrão, coisas assim. Muitas das vezes, eu ouvia as letras pela primeira vez ao mesmo tempo que o Johnny. As canções só tomavam forma no estúdio. E só descobríamos o que o Morrissey tinha preparado, tanto em termos de letras como de melodias, quase no momento em que se ligava o microfone para o gravar». Não havia, de facto, tempo a perder, e os Smiths sabiam perfeitamente como fazer a urgência funcionar a seu favor, em termos criativos.

Por outro lado, tanta estrada tinha afinado a banda enquanto instrumento coletivo, tornando-a extremamente concentrada. «Quando chegaram às sessões de The Queen Is Dead todos eles tinham crescido muito como músicos e estavam muito coesos», confirma Stephen Street. «Posso dizer que eles foram uma das bandas mais trabalhadoras com que estive envolvido: ou estavam em palco ou no estúdio, quase nunca descansavam», assegura o homem que haveria de trabalhar com grupos como os Blur e Suede. «O lado positivo disso era a sua coesão. E não apenas Morrissey e Marr; o Mike e o Andy também estavam em topo de forma, eram uma secção rítmica incrivelmente eficiente e não se pode minimizar o impacto deles no som final».

Tendo em conta o remoinho de concertos em que os Smiths estiveram envolvidos neste período, não é de estranhar que as sessões que nos deram The Queen Is Dead não se tenham limitado a um único estúdio: «nós já tínhamos feito algumas sessões nos RAK, de Londres, como a “Bigmouth Strikes Again”. Mas para o grosso do álbum decidiu-se que seria melhor um ambiente mais recatado e acabámos por ir para o meio do campo, à saída de Londres, nos Jacob Studios, em Farnham, onde estivemos algumas semanas», conta Street.

Aventuras em estúdio

Apesar da pressão da falta de tempo, foi sendo possível realizar algumas experiências em estúdio. «A Kirsty MacColl experimentou umas vozes no “Bigmouth Strikes Again”, mas isso é algo que sempre fomos fazendo no estúdio, experimentar ideias: umas vezes resultava e outras nem por isso. E quando não se resultava apagava-se porque o espaço em fita era necessário para outra coisa qualquer». Para se tomarem decisões em relação a algumas das ideias testadas, Stephen ia criando algumas misturas básicas de trabalho que depois eram entregues em cassete aos membros da banda, para posterior audição. «Eu ia fazendo umas misturas básicas, só para os rapazes poderem ir ouvindo a progressão das canções. Penso que foi isso que aconteceu na reedição de The Queen Is Dead: de alguma maneira, alguém deve ter descoberto algumas daquelas “rough mixes”, mas decidiram identificá-las como “maquetas”: não é disso que se trata, são apenas versões iniciais do que viriam depois a ser os masters do álbum».

Com o relógio a funcionar como principal inimigo do grupo em estúdio, usar as possibilidades tecnológicas da época como forma de acelerar algumas ideias era bem-vindo. «A banda era muito recetiva a novas possibilidades técnicas», confirma Street. «Usámos um sampler para fazer o loop de timbalões no arranque do tema “The Queen Is Dead”, mas usámos mais para partes de cordas e coisas assim. No “There Is a Light That Never Goes Out” usamos o Emulator da E-mu, que na altura era um equipamento incrivelmente caro para alugar e, por isso, só o tivemos um par de dias. Foi com esse teclado que trabalhámos as cordas e a flauta desse tema».

Apesar de todo o input criativo de Stephen Street nas sessões de The Queen Is Dead, como de resto já havia acontecido no material com que contribuiu para Meat is Murder, o seu crédito na ficha técnica não foi além do de engenheiro de som. A «falha» – ou talvez se possa usar aqui a palavra «injustiça»... – só seria corrigida em Strangeways, Here We Come, o derradeiro registo de originais dos Smiths. Morrissey iria ainda mais longe na sua estreia a solo, Viva Hate, de 1988, recrutando Street não apenas para assumir a cadeira de produção, mas para ser o seu parceiro na composição dos temas. «Depois de termos gravado o “Bigmouth Strikes Again” – a sessão foi muito boa, muito produtiva – tivemos uma conversa e eu achei que lhes devia pedir um crédito de produção. Eles mostraram-se algo relutantes em ceder esse crédito, mas reconheceram o meu papel ao darem-me um ponto de royalties, uma pequena percentagem nos royalties que era prática comum de conceder a produtores. Foi um processo. Quando chegámos ao Strangeways... isso já não foi um problema. E houve um reconhecimento mais natural da importância do meu input nos três álbuns em que trabalhei. Foi uma progressão natural», concede agora o produtor.

Entretanto, as tensões entre os Smiths e a Rough Trade eram nesta altura muito pronunciadas: «Frankly, Mr. Shankly», o segundo tema do álbum, era uma espécie de carta aberta a Geoff Travis que, mais tarde, haveria de confirmar que o tema era sobre o desejo de Morrissey estar noutro lado. E esse lado era, claro, a EMI, que acabaria por lançar o seu material a solo. «Muito sinceramente, na altura das gravações o que quer que se pudesse estar a passar entre a banda e a editora não se refletia nas sessões», explica Stephen Street. «De vez em quando, o Morrissey e o Johnny desapareciam para ter uma reunião com os advogados para ver se resolviam as questões com a Rough Trade e o acordo pendente com a EMI, mas eu mantive-me concentrado no meu trabalho, que era fazer o disco».

A concentração de Stephen Street – e a da banda, pois claro – rendeu óbvios dividendos, com The Queen Is Dead a ser hoje encarado como um clássico maior da memória pop britânica. «Para ser sincero, na época não pensei que o The Queen Is Dead merecesse mais o reconhecimento futuro do que qualquer um dos outros discos», admite Street. «Lembro-me que quando sequenciámos o disco fiquei com a nítida sensação de que tínhamos um bom trabalho nas mãos, mas por essa altura já só queria que fosse lançado, bem recebido, para poder começar a trabalhar no disco seguinte». O futuro não seria longo, mas aos Smiths pode imputar-se a ideia intrinsecamente pop de terem vivido rapidamente e deixado um bonito corpo de canções. Já a Rainha Isabel II mantém-se no trono – inabalável, como sempre.

Originalmente publicado na BLITZ de dezembro de 2017