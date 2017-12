A fadista Raquel Tavares continua a liderar o top nacional de vendas com o álbum Roberto Carlos por Raquel Tavares. O pódio mantém-se inalterado: os U2 continuam na vice-liderança com Songs of Experience e os D.A.M.A. permanecem no terceiro lugar com Lado a Lado.

Salvador Sobral estreia o disco Excuse Me Ao Vivo na quarta posição, com os Linkin Park a entrarem para o 15º com One More Light Live Tour; António Zambujo a estrear-se com uma caixa que reúne toda a sua discografia de estúdio em 23º; Eminem a levar o novo álbum Revival até ao 26º posto e Luísa Sobral a estrear também uma caixa especial que inclui os seus álbuns no 44º lugar.

1. Raquel Tavares - Roberto Carlos por Raquel Tavares

2. U2 - Songs of Experience

3. D.A.M.A. - Lado a Lado

4. Salvador Sobral - Excuse Me ao Vivo

5. Ana Moura - Best Of

6. Maria Vasconcelos - As Canções da Maria Especial História de Portugal

7. Carminho - Carminho Canta Tom Jobim

8. Pablo Alborán - Prometo

9. Sara Tavares - Fitxadu

10. Ed Sheeran - Divide

"Rockstar" de Post Malone mantém-se na liderança da tabela de streaming. As únicas novas entradas no top 10 são protagonizadas por Eminem com o dueto com Ed Sheeran "River" e o próprio Ed Sheeran com "Perfect".

1. Post Malone feat. 21Savage - "Rockstar"

2. Camila Cabello & Young Thug - "Havana"

3. Luis Fonsi & Demi Lovato - "Échame La Culpa"

4. Ed Sheeran & Beyoncé - "Perfect Duet"

5. Eminem feat. Ed Sheeran - "River"

6. Dua Lipa - "New Rules"

7. Selena Gomez & Marshmello - "Wolves"

8. Ed Sheeran - "Perfect"

9. Zayn feat. Sia - "Dusk Till Dawn"

10. Piruka - "Salto Alto"