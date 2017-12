Apesar de os Radiohead já terem disponibilizado a sua música no Spotify, Thom Yorke continua bastante crítico em relação à plataforma de streaming. Especialmente em relação aos royalties que o Spotify paga aos artistas.

O vocalista dos Radiohead partilhou, no Twitter, uma publicação feita por Geoff Barrow (Portishead) na qual este pergunta, de forma irónica, quantos músicos já haviam recebido mais de 500 libras (562 euros) do Spotify.

A publicação em questão gerou uma enorme discussão, com várias queixas de colegas de profissão de Barrow e Yorke. Uma delas veio do produtor britânico Dan Le Sac, que alega ter recebido pouco mais de 100 libras (112 euros) por 20 mil escutas no Spotify.

Veja aqui: