À conversa com o jornal britânico The Guardian, Gene Simmons, baixista dos Kiss, revelou não consumir qualquer tipo de bebidas alcoólicas ou drogas.

O músico, que atuará em Portugal com a sua banda em 2018, disse não gostar nem do sabor do álcool nem de fumar. "No dia em que a ciência me diga que o álcool, o tabaco ou as drogas tornarão a minha pila maior, serei o primeiro da fila", afirmou.

"Mas não é isso que acontece Se beberes demasiado, vais acabar a vomitar nos sapatos da rapariga. Não percebo".

Simmons falou ainda do "fascínio" que sente por si mesmo, da experiência da sua mãe num campo de concentração nazi e de um hipotético processo a Bruce Springsteen, devido a semelhanças de uma canção sua com uma dos Kiss.

"Já processámos imensas pessoas por plágio e ganhámos. Mas, com algumas, não o fazemos. Não processámos o Bruce Springsteen pela "Outlaw Pete" [canção cuja melodia se assemelha à de 'I Was Made For Lovin' You', dos Kiss]. Como decidimos quem processar e quem não processar? Gostamos do Springsteen, logo não o processamos", explicou.