Depois de grandes festivais e salas ainda maiores, os homens de Sleep Well Beast - disco lançado este ano - encontraram no Coliseu de Lisboa uma sala à medida da sua energia e do seu intimismo.



“Longe da dispersão dos festivais e da frieza de recintos como o pavilhão em tempos conhecido como Atlântico, o Coliseu dos Recreios, uma das mais belas salas de Portugal, acolheu esta noite, com um som irrepreensível, a felicidade de um amor correspondido.

Pode não ser exatamente "feliz" mas, como bem assinalava o fã ao nosso lado, Matt Berninger "curte bué a cena dele". E o contentamento parece estender-se a toda a banda que, depois de deixar o escalpe em palco, se despediu comovida de um público que há muito é seu. Às vezes é bonito, mas hoje foi lindo”.