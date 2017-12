À semelhança dos álbuns deste ano de Aldous Harding ou Julie Byrne, Bedouine, lançado em junho pela editora de Matthew E. White, tem uma magia tão clássica como intrigante. Emanando de canções como "Solitary Daughter" e "Nice and Quiet", esse charme - que a autora considera "simples" - é ampliado por arranjos sumptuosos, que nunca ofuscam a beleza das melodias e da voz, tão discreta como encantatória, de Azniv Korkejian. À conversa com a BLITZ, a síria radicada nos Estados Unidos falou abertamente sobre desejos e inspirações.



Onde a encontramos hoje? De volta a casa, arrumando o ano "velho"?

Sim, andei uns meses na estrada, sozinha, e há uns dias voltei a casa. Estou a tentar descansar e limpar o meu apartamento!



Este ano lançou o seu primeiro álbum, uma coleção de ótimas canções. É caso para dizer que esperou a vida toda para lançar este disco?

Estas canções foram escritas ao longo dos últimos três ou quatro anos e correspondem a um lote específico, que se refere àquele período da minha vida. Mas desde sempre que ando a escrever e cantar por aí. A diferença é que, desta vez, senti ter chegado a um nível diferente.



Que idade tinha quando começou a escrever canções?

Deve ter sido nos tempos da faculdade. Comprei a primeira guitarra quando fui para a faculdade e punha-me ali a inventar, sem saber o que estava a fazer. (risos)



Que música ouvia então?

Nem sei! Acho que, nessa altura, não tinha um tipo de música favorito. Isso terá acontecido um pouco mais tarde. No liceu, lembro-me que gostava muito dos Strokes. Acho que ouvia uma mistura do que toda a gente andava a ouvir... Não tinha uma palete muito bem definida.

Li que escreveu "Solitary Daughter" sobre uma relação amorosa que não correu bem. A pessoa em causa terá ouvido a canção?

(risos) É vagamente inspirada numa relação que tive com alguém, com uma pessoa com quem estive comprometida. E demorei bastante tempo até perceber que não estava a resultar. Quando o percebi, escrevi a canção, e de forma bastante rápida. Ele é capaz de a ter ouvido, mas não sei, não temos falado muito. (risos)

Além da beleza da sua voz e das melodias, o disco destaca-se pelos arranjos - cordas, sopros... São da sua autoria?

O produtor do disco, Gus [Seyffert], e eu tínhamos umas referências e ideias que mandámos ao Trey Pollard [arranjador residente da editora Spacebomb], e falámos bastante sobre essas coordenadas. Em boa parte foi uma colaboração, mas em última análise os arranjos são do Trey. Ele é que escreveu e orquestrou tudo.

Diz que não gosta de sítios com muita gente nem muito movimento. Como lida com as digressões?

Cada digressão é diferente, mas fiz uma tour com o Matthew E. White no Reino Unido, em que tocámos sobretudo em cidades pequenas. Foi um sonho! Era tudo tão bonito, em terrinhas no campo ou junto ao mar, e era tão fácil ir de um sítio para o outro. As viagens de carro foram tão bonitas... Para mim, foi a digressão perfeita. (risos) Mas claro que também temos de ir a cidades mais movimentadas, e não há problema - fazemos o que tem de ser feito. Mas fico um pouco assoberbada e tudo se torna mais complicado quando há mais pessoas e menos espaço.

É verdade que um dos seus sítios favoritos é o deserto de Joshua Tree?

É um dos meus sítios favoritos, sim! Costumava ir para lá, sozinha - pegava numa malinha pequena e ficava lá um ou dois dias, sem mais ninguém. Era mesmo fixe. Agora já não o tenho feito, mas às vezes sonho comprar uma casa lá, ter lá uma terra, numa cidade pequena e sossegada.

Tendo tido viajado muito, na sua vida, ainda retira prazer de viajar por prazer?

É outra coisa que, exceto as digressões, não tenho feito muito. Quando ando em digressão, costumo lembrar-me que, quando era miúda, queria fazer algo que me permitisse viajar, por isso sinto que a miudinha dentro de mim está super feliz! Mas precisamente por causa das digressões talvez passe a viajar menos por prazer, porque agora também gosto de ficar em casa.

Nasceu na Alepo... quanto tempo viveu na Síria?

Os meus pais nasceram na Síria mas, antes de eu nascer, estavam a viver na Arábia Saudita. Quando eu estava para nascer, mudaram-se para a Síria durante uns meses, para que eu pudesse nascer junto da minha família, da minha avó. Só ficámos lá uns três ou quatro meses e voltámos para a Arábia Saudita, onde o meu pai trabalhava. Nos 15 anos que se seguiram, voltávamos à Síria uma ou duas vezes por ano. E eu ainda cheguei a lá ir, antes de a guerra começar. Desde então não voltei.

Imagino que para si seja muito complicado ver as notícias sobre a situação na Síria?

É muito complicado, mas felizmente toda a gente [da minha família] está segura e as coisas têm estado calmas. Esperemos que o pior já tenha passado.



Que idade tinha quando se mudou para os Estados Unidos?

Tinha 10 anos.



Mas já estava familiarizada com a cultura americana?

Sim, na Arábia Saudita tinha andado numa escola americana, por isso o inglês era praticamente a minha primeira língua. Só em casa é que não falávamos inglês, porque os meus pais ainda estavam a aprender, mas andava na escola americana e vivia num condomínio com americanos e alguns europeus, por isso não senti um grande choque cultural. Mas, ainda assim, foi uma grande mudança para mim. Em miúda andava sempre deprimida e demorei muito tempo a lidar com o facto de ser tudo tão diferente.



As suas letras são muito concisas. É uma leitora ávida?

Tenho andado a descobrir Robinson Jeffers, o poeta. Em miúda não era grande leitora, só mais tarde comecei a ler mais. Às vezes há períodos em que leio mais, mas ultimamente ando mais interessada em autobiografias. Li um grande livro, Cohen on Cohen, que é uma compilação de entrevistas do Leonard Cohen - é muito poderoso, recomendo!



Tem sido comparada a Leonard Cohen...

É o maior elogio que me podem fazer! Adoro-o e à sua música, embora não conheça tão bem toda a sua discografia como poderia conhecer. Mas faz sentido que façam essa comparação quando ouvem a "Solitary Daughter", por exemplo. Algumas das minhas canções habitam esse mundo, mas o disco também congrega outros estilos. Em relação à "Solitary Daughter" e talvez à "Heart Take Flight" e a mais umas quantas que poderão ir para o disco novo, aí compreendo.



Já está a trabalhar em canções novas?

Já! Sempre que fico sozinha uns tempos, começo logo a escrever outra vez. Não comecei a escrever com um álbum em mente, é mais como hobby.

Diz que a música brasileira é uma das suas referências. Quais os seus artistas favoritos?

Adoro a Astrud Gilberto! A sua forma de cantar influenciou-me muito. É muito simples e faz tão pouco com a sua voz, mas transmite muito.

Sei que trabalha como editora de diálogos e de música. É um trabalho que exige muita paciência?

São coisas muito diferentes. Na edição de diálogo, trabalho sozinha, e tudo passa mais por limpar, por varrer as sessões, verificar se está tudo com bom som - e no fim do dia entrego as coisas. Editar música é um processo mais longo e de colaboração, pois trabalho com um compositor, entrego coisas a várias pessoas e tem muito de organização. Aí tenho de ser paciente, sim, mas mais importante do que isso tenho de ter muita atenção e não deixar escapar nenhum e-mail nem nenhum ficheiro. Senão, posso meter-me em sarilhos.



Em que medida ter um curso em Design de Som a ajudou a gravar este primeiro disco?

Não me ajudou a gravar o disco, porque tudo o que ouves foi o Gus a produzir, mas ajudou-me noutro aspeto - quando estamos a gravar, consigo editar alguma coisa, se for preciso. E ajuda-me a fazer paisagens sonoras como aquela que se ouve no final de "Summer Cold" [em que procurou recriar os sons que ouvia na casa da avó, em Alepo]. Isso fiz eu, no Pro Tools.

O seu disco está em várias listas de melhores do ano. É algo que a deixa feliz?

É muito bom! É a cereja no topo do bolo. Fiquei bastante satisfeita com o álbum - isso é o máximo que podemos ambicionar, o que vier a seguir é um bónus, por isso fico muito feliz por as pessoas terem aderido. Nunca sabemos o que vai acontecer. A meu ver, [o disco] é muito simples. As canções desabrocham e tornam-se maiores com a orquestração. Têm algo de muito singelo e é bom que as pessoas reajam a isso.



Iremos vê-la em Portugal em breve?

Espero que sim! O Matthew E. White, da editora Spacebomb e com quem andei em digressão, esteve agora de férias em Portugal, com a mulher, e as fotos deles são tão bonitas! Espero poder ir aí, um dia.