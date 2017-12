Autor, na revista BLITZ, da coluna Mondo XXI, António Pires partilha connosco as suas escolhas para melhores álbuns do ano no que toca à world music.

E as escolhas do antigo chefe de redação do jornal BLITZ são...

1 Ana Bacalhau

Nome Próprio

2 Pedro Jóia Trio

Vendaval

3 Melech Mechaya

Aurora

4 Ela Vaz

Eu

5 Há Lobos Sem Ser na Serra

Cantos do Sul e da Utopia

6 Júlio Pereira

Praça do Comércio

7 Silvana Peres

Fado no Pé

8 Couple Coffee

Fausto Food

9 Aldina Duarte

Quando se Ama Loucamente

10 Paulo Marinho

Gaitas de Fole em Portugal