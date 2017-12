Madonna fez uma breve (e brincalhona) adaptação de "Don't Cry For Me Argentina", canção a que deu voz no filme Evita.

Num vídeo partilhado no Instagram, a cantora norte-americana, que este ano se mudou para Portugal, entoa - durante o que parece ser um passeio no campo, com dois amigos - a melodia daquele tema, mas com algumas adaptações.

"Don't Cry for me... Lisbonita" é o mote desta publicação de Madonna, legendada com a frase "façam da vossa vida um musical".

Veja aqui o vídeo do passeio "musicado! de Madonna.