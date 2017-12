Com disco novo na bagagem, os londrinos The xx visitaram o Passeio Marítimo de Algés, em julho, para um dos concertos mais apreciados do NOS Alive.

Recorde aqui a reportagem de Mário Rui Vieira e Rita Carmo.



"Quem assistiu aos vários concertos dos xx em solo nacional certamente já tinha percebido que a banda tem vindo a crescer consistentemente: ainda meio verdinhos, em 2010, conseguiram a proeza de deixar o espaço do segundo palco do Alive a rebentar pelas costuras, no NOS Primavera Sound, dois anos depois, confirmaram que tinham vindo para ficar, no ano seguinte arrastaram uma pequena multidão para os jardins da Torre de Belém, onde decorreu o festival Night + Day... Esta noite, tiveram uma multidão gigante a devolver todo o amor que trouxeram para dar".