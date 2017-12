José Miguel Rodrigues, autor na revista BLITZ da coluna Metais Pesados, escolheu os seus discos favoritos de 2017.

Veja aqui a lista de melhores do ano para o diretor da revista Loud.

1 Converge

The Dusk In Us

2 The Lurking Fear

Out Of The Voiceless Grave

3 Process of Guilt

Black Earth

4 Unsane

Sterilize

5 Corpus Christii

Delusion

6 Godflesh

Post-Self

7 Chelsea Wolfe

Hiss Spun

8 The Ominous Circle

Appalling Ascension

9 Grave Pleasures

Motherblood

10 Royal Thunder

Wick