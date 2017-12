Shakira já remarcou o concerto em Lisboa que deveria ter dado em novembro e se viu obrigada a cancelar devido a problemas de saúde. A artista colombiana atua na Altice Arena, no Parque das Nações, no dia 28 de junho.

Esta nova data surge ao lado das outras datas da digressão europeia remarcadas por Shakira na sua página oficial no Facebook. Os bilhetes já adquiridos para o espetáculo que deveria ter-se realizado no dia 22 do mês passado são válidos para o de junho.

Recorde-se que na origem do cancelamento do espetáculo esteve uma hemorragia nas cordas vocais da artista.

"Apesar de ter esperança que as minhas cordas vocais recuperassem a tempo de retomar a digressão em janeiro, já aceitei que isto é um problema que precisa de mais tempo e cuidados para se resolver", escreve agora numa mensagem dirigida aos fãs.

"Fico muito aliviada e feliz por partilhar com vocês que regresso à estrada em junho de 2018 com a minha digressão mundial El Dorado na Europa e nos Estados Unidos", continua.