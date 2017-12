A atriz e comediante norte-americana Roseanne Barr apelou a um boicote a Lorde. Tudo porque a cantora neozelandesa cancelou um espetáculo que havia agendado para Israel, após protestos de ativistas pró-Palestina.

"Boicotem esta preconceituosa", escreveu, no Twitter, partilhando ainda diversas publicações de outras pessoas que criticaram Lorde após a sua decisão.

A cantora anunciou o cancelamento do concerto após ter recebido "um número avassalador de cartas e de mensagens", e ter tido "discussões com pessoas com diversos pontos de vista".