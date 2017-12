A rapper norte-americana Cardi B, autora de um dos grandes êxitos do ano, "Bodak Yellow", irá levar à justiça os hackers que publicaram fotos íntimas suas na internet ao longo do último fim de semana.

Os hackers, que ainda não foram identificados, conseguiram aceder ao telemóvel do seu noivo, o também rapper Offset (dos Migos), tendo encontrado não só diversas fotografias como também um vídeo de Offset com outra mulher.

Nas redes sociais, Cardi B encarou a situação com algum humor, escrevendo que há vídeos seus "com as maminhas e o rabo de fora", no YouTube. "Eu sei que tenho bom corpo", rematou.