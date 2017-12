Kanye West surpreendeu a mulher, Kim Kardashian, este Natal com 200 mil dólares (cerca de 170 mil euros) em ações de empresas como a Apple, Disney ou Adidas. A estrela de reality shows agradeceu partilhando imagens no Instagram e escrevendo: "alerta: melhor marido".

Os seguidores de Kardashian puderam vê-la a abrir os presentes e a explicar: "OK, portanto um dos presentes de Natal que o Kanye me deu era uma pequena caixa com um boneco do Mickey, headphones da Apple, cartões de oferta da Netflix e da Amazon e meias da Adidas. E eu fiquei 'oh, tão querido, obrigado'".

"Mas depois abri outra caixa e está cheia de ações da Amazon, Netflix, Apple, daí os pequenos headphones, Adidas e Disney", acrescentou depois.